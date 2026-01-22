El WandaGate parecía haber sellado la paz entre sus protagonistas cuando Wanda Nara comentó que se llevaba bien con los padres de sus hijos y que iban a ser “famlia, siempre”. La buena onda duró poco, y este miércoles a la noche estalló un nuevo capítulo de la novela. Mauro Icardi hizo un descargo contra su ex, y esta respondió. En el medio, la China Suárez también apareció.

La historia que divide bandos en el país resurgió y fue Icardi quien desmintió a su ex, la acusó de robarle millones, reveló por qué no la considera de su familia y enumeró todas las polémicas entre ellos del último tiempo.

Mientras que Wanda Nara también respondió con una extensa publicación en sus redes sociales que refuta todas las acusaciones del futbolista. La China Suárez no quiso quedarse atrás y, antes de que su novio publique su descargo, apareció con una foto que sería un presagio de lo que venía.

Mauro Icardi desmintió los dichos de Wanda Nara a través de sus historias de Instagram. (foto: Captura de pantalla)

La actriz compartió una historia en su perfil que fue tomada como provocadora por lo que vendría después. La ex Casi Ángeles subió una selfie de su cara en primer plano, con una sonrisa amplia y maquillada.

Si bien no escribió nada en la fotografía, lo que vino después entre su pareja y la ex de él generó dudas de si fue a propósito o anticipando lo que sabía que vendría.

La foto de la China Suárez en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La foto de la actriz fue tomada como una forma de provocar a Wanda por lo que iba a decir su pareja y a defenderla de las acusaciones de su ex.

Los chats filtrados de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a usar su misma metodología de siempre: subió chats, dejó un rato para que los medios saquen captura y luego los borró.

El explosivo chat que filtró Wanda

Wanda compartió chats de octubre, noviembre y hasta de las recientes fiestas que demuestran que sí tienen contacto.

Según se observa, Icardi pareciera referirse a L-Gante cuando habla de que sus hijas comparten vacaciones, asados y días de pileta con la hija del exnovio de la madre, “presidiario y drogadicto”. La respuesta de Wanda fue contudente: “Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”.