Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara y contó a qué huele la China Suárez: “Mitómana y obsesionada”

El WandaGate parecía haber llegado a un acuerdo de paz entre sus protagonistas cuando Wanda Nara comentó que se llevaba bien con los padres de sus hijos y que iban a ser “famlia, siempre”. La buena onda duró poco, y el miércoles a la noche estalló un nuevo capítulo de la novela. Mauro Icardi hizo un descargo contra su ex, y esta respondió. Ahora, el futbolista realizó otro descargo para defender a su pareja, la China Suárez.

“Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente" comenzó el futbolista.

“Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’... ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina. Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostrarían la prueba completa)”, siguió con su descargo Icardi.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

“Primero, el chat con fecha 19 de noviembre de 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos. En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada. En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar. Esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026. Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas", aclaró el futbolista.

“Segundo: el otro chat publicado es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente por eso no le convenía mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina”,

El nuevo descargo de Mauro Icardi

En cuanto a los chats, Icardi aseguró que no son de él porque “no reflejan”, su forma de expresarse. Además, resaltó que si fueran reales mostrarían nombre, foto, fecha, hora y no tendrían recortes.

“Mi pareja —la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto desde hace más de un año”, expresó sobre la China Suárez.

Mauro Icardi aseguró que Wanda Nara está obsesionada con la China Suárez

“Las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. (...) Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista. Eso no es una debilidad: es dignidad”.

Icardi habló del olor de la China Suárez

Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara y aseguró que no puede “soltar” hace un año y dos meses. “Basta solo con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores. Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ‘ensuciar’ o ‘denigrar’, como ya hizo con sus amiguitos ‘pseudo periodistas’ allá por 2021 con que había olor a marihuana”, comentó.

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores", expresó tajante Icardi sobre la China Suárez.

“Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado cada vez son más grandes; a la vista están”, cerró.