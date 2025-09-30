Morena Rial se quedó sin abogado tras ser arrestada: ¿quién asumirá su defensa?

Durante las últimas horas, el abogado Miguel Ángel Pierri renunció de manera oficial a la defensa de Morena Rial, quien actualmente se encuentra detenida en la Fiscalía de San Isidro por incumplir las normas judiciales que se habían establecido para su excarcelación.

En la actualidad, Morena Rial es acusada de haber participado en presunto robo a una casa de la localidad bonaerense de Villa Adelina y, mientras las investigaciones se esclarecían, a la joven se le concedió la excarcelación.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

De acuerdo con su entonces abogado, las autoridades pertinentes revocaron la excarcelación porque Morena Rial no habría asistido a las últimas visitas semanales programadas ante la justicia y, además, no habría tomado el tratamiento psicológico-psiquiátrico acordado.

Ahora bien, la situación de la hija de Jorge Rial se complicó, puesto que, en medio de su detención, perdió al letrado que la defendía y, el equipo de LAM, rápidamente lo comunicó en X.

Morena Rial se quedó sin defensa.

“Otra defensa que renuncia a representar a Morena Rial. Miguel Angel Pierri fuera del caso Morena Rial”, informó LAM con el comunicado pertinente del letrado en cuestión.

Qué dice Alejandro Cipolla sobre la detención de Morena Rial y su nueva defensa

Luego de haber oficializado la detención de Morena Rial por medio de Instagram, Alejandro Cipolla se sinceró con Pronto sobre el motivo por el cual, en su momento, dejó de ser la defensa oficial de la influencer. Además, reveló quién estará a cargo de su caso.

“Yo fui el que consiguió la excarcelación. Después se me complicaba porque ninguno me quería firmar, por eso preferí dar un paso al costado y que asumiera Fernando Burlando que era el recomendado por el padre de ella. Pero bueno, te doy una exclusiva que Morena acaba de designar al doctor Martín Leiro y yo también voy a estar en conjunto con él para asumir la defensa nuevamente”, dijo Alejandro Cipolla.

Alejandro Cipolla sobre la detención de Morena Rial.

No obstante, el abogado comentó que los psicólogos no querrían tratar a Morena Rial porque temen quedar envueltos en la polémica que la persigue y, es por ello que, la influencer habría incumplido con lo pautado en la justicia.

Por último, pero no menos redundante, Alejandro destacó que la situación de Morena Rial se complicó debido a esta nueva detención, pero harán lo posible para pedir el arresto domiciliario.