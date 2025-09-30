Jorge Rial rompió el silencio tras la nueva detención de su hija Morena: “Ella tomó esta decisión”

Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica tras su nueva detención en la tarde del lunes. La hija de Jorge Rial fue arrestada por la causa que fue imputada meses atrás y por la que se la acusa de integrar una banda que robaba casas. El periodista habló del caso de su hija y fue contundente.

El posteo de Morena Rial luego de su detención.

Cabe recordar que Morena obtuvo la libertad en enero tras estar más de 15 días detenida, con la condición de cumplir ciertos requisitos que le impuso la Justicia. Ahora le revocaron la excarcelación por no cumplir con las pautas establecidas.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Jorge Rial habló de Morena y contó cómo se siente con la nueva detención

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas", expresó Jorge Rial al aire de Cónclave por Carnaval stream.

Jorge Rial sobre la detención de su hija Morena. (Captura de video)

“Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”, agregó visiblemente afectado el periodista.

En ese sentido, Jorge comentó: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”.

En la misma línea, el conductor resaltó que las decisiones de Morena están fuera de alcance: “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer".

“Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”, manifestó el conductor.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, señaló Jorge. En referencia a su nieto Amadeo, el periodista comentó: “Está hermoso. El año que viene va a ir a un jardín maternal. Está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy”.

Por último, el conductor pidió disculpas por su hija y sus actos: “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas. Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.