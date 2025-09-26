Morena Rial hizo un contundente descargo en defensa de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela estremeció a toda la Argentina, pero como en otras tantas situaciones, los comentarios despectivos no han pasado desapercibidos en la web. Ante los numerosos textos malintencionados que han hecho algunos cibernautas, Morena Rial salió en defensa de Brenda Lorely del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La hija de Jorge Rial utilizó su cuenta de Instagram para apuntar contra aquellos que intentan culpar a las víctimas del asesinato por lo sucedido. No obstante, la influencer llamó a la reflexión.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Más exactamente, Morena Rial escribió mediante la ya referida aplicación lo siguiente: “Estamos en 2025 y todavía los pelotudos critican si eran viudas negras, si eran prostitutas y quieren hacerlas tener culpa o poner en duda si merecían morir”.

Luego, la influencer llamó a la reflexión con estas palabras: “Nadie merece ser asesinado, menos de esa forma, ¿Por qué no se ponen un poco en el lugar de la familia de cada chica y dejan de hablar con tanta malicia?”.

Con tal accionar, Morena Rial destacó su postura ante los hechos, defendió a las familias del lamentable asesinato que conmocionó a todo el país y, a su vez, envió un mensaje de concientización.

Morena Rial en Instagram.

La indignación de Morena Rial por el accionar de las autoridades policiales argentinas

Antes de escribir el texto ya referido, Morena Rial se había referido al tema pero apuntando hacia las autoridades policiales de la Argentina.

Puntualmente, la mediática mencionó el robo que sufrió Pampita en su casa de Barrio Parque y, como parte de un solo problema con las autoridades, expresó: “Si la familia no hubiese aparecido en la tele, la Justicia, como siempre, no hace nada. Ah, pero le roban a una modelo famosa, o a alguien con plata y poder y a las pocas horas tenés las caras, detenidos y recuperación de pertenencias”.

Por último, pero no menos importante, Morena Rial se refirió al vínculo que dicen que tenía con las víctimas: “No, no conocía a las chicas. Mis amigos las conocen. De igual forma, creo que se manejan muy mal (la Justicia). Primero, que si la familia no hubiera reclamado, nadie se hubiera enterado; y después, que para encontrar a la gente que robó hace poquito se mueven rápido, ¿Cómo es?”.