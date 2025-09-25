Triple crimen en Florencio Varela: la inesperada ayuda de Morena Rial a las familias de las víctimas

Morena Rial volvió a expresarse públicamente sobre el caso de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza y fueron encontradas sin vida este miércoles en Florencio Varela.

Brenda, Lara y Morena - Florencio Varela - La Matanza

En un primer momento, sorprendió al contar que conocía a algunas de ellas por vínculos en común, y más tarde compartió un mensaje en sus redes donde ofreció su apoyo a las familias de las víctimas.

El mensaje de More Rial tras la muerte de las jóvenes en Florencio Varela

Morena Rial se solidarizó con las familias de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, y expresó su postura a través de las redes sociales.

“Nadie merece terminar así. Mis condolencias a las familias y pongo a disposición a mi equipo legal para ayudar a encontrar la verdad”, manifestó la influencer, en alusión a su abogado Alejandro Cipolla, a quien considera un amigo de máxima confianza.

Morena Rial.

Además, el día anterior, Morena ya había demostrado su enojo con la investigación al compararla con el reciente caso del robo en la casa de Pampita: “Le roban a una famosa modelo o a alguien con poder y plata y a las pocas horas tenés las caras de las personas, detenidos y recuperación de pertenencias. Hubieran sentado el ort... a buscar el cerrojo de las cámaras y podían resolver hace varios días. Media pila, lo que quieren lo encuentran rapidito, manga de inoperantes”.

Salió a la luz cómo mataron a las tres jóvenes

En primer lugar, los resultados preliminares que se conocieron en la tarde de este miércoles señalaron que la data de la muerte de las tres jóvenes es de hace cuatro días.

Esto significa, y de acuerdo a lo consignado por el periodista de TN Ignacio González Prieto, las chicas fueron asesinadas entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado. Además, se supo que los crímenes se cometieron uno a uno.

Los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela. (Gentileza)

En cuanto a los datos acerca de cómo mataron a las jóvenes, si bien no se especificó qué sucedió con cada una, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda, un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado ya una vez fallecida. La tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

Otra de las pistas macabras que habla de lo que se llama un “crimen mafioso” es que una presentaba parte de sus dedos cortados.