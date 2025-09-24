El caso de las tres jóvenes desaparecidas y asesinadas estremece a todo el país. En ese marco, Morena Rial estuvo dando su punto de vista y expresó su indignación por el accionar de la Justicia.

“Si la familia no hubiese aparecido en la tele, la Justicia, como siempre, no hace nada”, escribió More en una de sus historias, señalando que fue por los reclamos de los familiares que se activó la búsqueda de las jóvenes, que estaban desaparecidas desde el viernes.

“Ah pero le roban a una modelo famosa, o a alguien con plata y poder y a las pocas horas tenés las caras, detenidos y recuperación de pertenencias. La Justicia argentina”, reflexionó la hija de Jorge Rial, en clara referencia al episodio delictivo del fue víctima recientemente Pampita.

“Mis amigos las conocían”

Antes de que se supiera la estremecedora noticia del hallazgo de los tres cuerpos, Morena abrió una caja de preguntas y un seguidor le preguntó si acaso conocía a las víctimas.

“No, no conocía a las chicas. Mis amigos las conocen. De igual forma, creo que se manejan muy mal (la Justicia). Primero que si la familia no hubiera reclamado, nadie se hubiera enterado; y después que para encontrar a la gente que robó hace poquito se mueven rápido. ¿Cómo es?“, insistió la influencer.

“Para los que me dicen que soy chorra, que no tengo derecho a opinar ni a decir nada, cuando pasó lo mío el cerrojo lo hicieron desde el minuto cero, con tal de ensuciar y hablar”, recordó la joven.

El reclamo de Morena tiene que ver con que, según su evaluación, no hubo un “cerrojo de cámaras” para seguir el recorrido de las chicas desde el momento de su desaparición.