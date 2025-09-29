Morena Rial fue nuevamente arrestada: por qué la Justicia le revocó la excarcelación

Morena Rial fue nuevamente arrestada por las autoridades pertinentes de la Argentina. Esto debido a la causa por la que fue imputada meses atrás, misma que la señala como parte de una banda de maleantes que entraban a robar a las casas vacías del partido de San Isidro.

De acuerdo con la información de último momento que transcendió en la web, la hija de Jorge Rial habría violado varias de las condiciones que le impuso la Justicia para poder concederle la excarcelación que en su momento tanto buscó.

La repentina detención de Morena Rial sé dio por orden directa de la UFI de Martínez, misma que se encuentra a cargo del fiscal Patricio Ferrari. Según testigos de la zona, algunos policías del Comando de Patrullas de San Isidro y la División Robos y Hurtos de la Policía de La Ciudad, se habrían encargado de ir a buscar a la mediática que se encontraba en Antenaza 570, en Caballito.

Alejandro Cipolla sobre la detención de Moren Rial

Después de que la noticia se difundiera por las redes sociales de manera significativa, el abogado Alejandro Cipolla confirmó los hechos mediante las historias de su cuenta personal de Instagram.

En ese contexto, Alejandro Cipolla dejó un texto mediante el cual se lee lo siguiente: “Se informa por medio de la presente que, Morena Rial fue nuevamente detenida por motivos de no cumplir las pautas”.

Asimismo, el letrado informó sobre el profesional que se hará cargo de la situación en la que se encuentra Morena Rial. Puntualmente, Alejandro remarcó: “El Dr Pierri ya se encuentra anoticiado y comenzará a trabajar para su pronta libertad”.

Por último, pero no menos redundante, Alejandro Cipolla acotó: “Voy a ir informado las novedades. Saludos”. De tal manera, quedó en claro la nueva detención de Morena Rial, quien días atrás, había estado muy activa por medio de las redes sociales.

La hija de Jorge Rial, en días anteriores, había repudiado el triple crimen en Florencio Varela y, aunado a ello, había apuntado de forma indirecta contra las autoridades, por la manera en la que sobrellevaron el caso desde el principio.