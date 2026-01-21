Mónica Farro habló sin filtro de la intimidad con Juan Román Riquelme durante su vínculo: “Él era de...”

Las versiones que vincularon sentimentalmente a Julieta Ortega con Juan Román Riquelme, desmentidas por la actriz, aunque sin cerrar del todo la polémica, reavivaron viejas historias.

Juan Román Riquelme habló sobre varios temas que interesan en el mundo Boca. (Captura de pantalla)

En ese contexto, Mónica Farro volvió sobre su relación del pasado con el actual presidente de Boca y compartió algunos detalles íntimos del vínculo que mantuvieron en 2013.

Esto fue lo que dijo Mónica Farro sobre Juan Román Riquelme

“Yo soy muy sexual. Sí. Él no era tanto. No era malo, pero no era tan (sexual)”, contó con picardía en una entrevista con Puro Show. Luego, suavizó el recuerdo y destacó otros aspectos del exfutbolista: “Era de pasarme a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, qué sé yo, era copado”.

Luego, la actriz amplió el recuerdo y dio más contexto sobre ese vínculo breve: “Nos vimos durante tres meses muy esporádicamente. Muchas veces se quedaba en mi casa, nos quedábamos diez minutos conversando en el auto”.

Mónica Farro, actual panelista de LAM.

En la misma línea, aclaró cómo lo vivió ella y le quitó peso sentimental a la relación: “No fue un romance. Fue un tachangao para mí, yo me divertí. No tengo idea, pero creo que también”.

Con su estilo directo, Farro explicó por qué la historia no avanzó y fue tajante al referirse a Riquelme: “No era mi estilo, no era lo mío, no me gustaba mucho la parte que a mí me importaba, que era el sexo”.

Finalmente, aportó un detalle sobre cómo se manejaban puertas afuera y la discreción que él buscaba mantener: “Íbamos a un departamento en Palermo y él me decía que estaba soltero... No es que nos escondíamos, sino que no quería que nos vieran”, concluyó Mónica Farro.