Mónica Farro fue atendida de urgencia y preocupa su salud: “Posible recaída”

Mónica Farro es una vedette y actriz uruguaya que vive en el país hace muchos años. La famosa está de panelista en LAM, donde opina sobre las diferentes temáticas del espectáculo. Sin embargo, se supo que en las últimas horas tuvo un problema de salud que la llevó a ir a una clínica.

Mónica Farro

Según revelaron, la vedette asistió de urgencia en la madrugada de este miércoles para atenderse y realizarse estudios médicos en la guardia de una clínica en Capital Federal.

El que dio a conocer la noticia fue el periodista Fede Flowers en X lo que generó preocupación por el estado de la vedette y actriz. "URGENTE: Ahora Mónica Farro en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución", expresó el comunicador.

La salud de Mónica Farro

“Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación”, agregó el periodista sobre el posible diagnóstico de Mónica Farro.

Hasta el momento, la vedette no habló del caso ni se expresó en redes sociales. La noticia sobre su salud generó alerta, ya que podría ser internada en las próximas horas.

La revelación de Mónica Farro sobre la intimidad con su marido

A lo largo de los años, Mónica Farro se mostró frontal y sin filtros a la hora de hablar de su sexualidad o la intimidad con su marido Leandro Herrera. En LAM, la vedette confesó la actividad que realiza con su esposo cuando mantienen relaciones.

“Nosotros somos muy visuales los dos y nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos nosotros al espejo. Hay momentos que uno está en un lugar, otro en el otro y mirás. La mayoría de los videos los tiene él, es con el celular mucho desde su perspectiva y otros de que hemos puesto”, expresó Mónica sin filtros sobre la vida íntima con su marido.