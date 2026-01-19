Julieta Ortega contó la verdad sobre los rumores de romance con Juan Román Riquelme: “Me da mucho...”

Julieta Ortega es una actriz argentina que siempre mantuvo perfil bajo con su vida amorosa, más allá de ser parte de una de las familias más importantes de la Argentina, ya que es hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Este fin de semana, la famosa se vio envuelta en un rumor de romance, totalmente inesperado, con Juan Román Riquelme.

Según Puro Show, el romance es reciente y surgió porque habrían visto al presidente de Boca en el barrio porteño de Palermo cerca de la casa de la actriz en su camioneta.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

“Surgió hace dos o tres días, es muy reciente. Riquelme es muy hermético, por eso sorprende esta situación”, explicaron en Puro Show sobre el romance bomba que uniría al deporte y el entretenimiento.

Luego de que comenzó a circular la noticia, fue Julieta Ortega quien rompió el silencio y contó su versión de la historia en la que está involucrada.

La palabra de Julieta Ortega a los rumores de romance con Juan Román Riquelme

En conversación en el mismo medio, la actriz comentó: “Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Así que, porque ya me lo preguntaron y casi que les puse la puerta en la cara y perdón por eso, pero no. No es cierto nada de lo que dijeron”.

“Imaginate que estoy en Mar del Plata haciendo temporada y no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que sea alguien que esté acá”, respondió contundente Julieta Ortega sobre el rumor de romance con Juan Román Riquelme.

Luego, el periodista insistió: “Pero, ¿lo conocés? ¿Alguna vez te lo cruzaste?“. Ante esto, la actriz comentó: ”Lo conozco como conozco a un montón de gente. Conocer a alguien es otra cosa. Eso".

”Me escribió alguien por WhatsApp, un periodista que no sé quién es, y le dije no, que de ninguna manera. Pero tampoco quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo", manifestó Julieta Ortega negando de forma tajante el rumor.