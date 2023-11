Mirtha Legrand fue a votar y reflexionó sobre el futuro de Argentina: “Que vivamos en paz”

Mirtha Legrand es una de las conductoras más importantes del país, con una extensa trayectoria en los medios de comunicación y en la conducción de sus clásicos almuerzos, supo ganarse el cariño de todos los televidentes y el público.

La conductora está muy conectada con la actualidad y no duda en opinar los distintos temas que surgen ya sea de política, economía y la sociedad. Por lo que en las últimas semanas volvió a hablar de la situación del país y dejó su punto de vista.

Mirtha Legrand cumplió con su deber cívico Foto: Captura eltrece

Como siempre que hay elecciones, la “diva de los almuerzos” hace presencia y deja algún mensaje importante para los argentinos. Por lo que no duda en recordar la importancia del derecho al voto. Ya que la conductora no tiene la obligación de ir, pero de igual manera nunca falta.

Mirtha fue a votar y opinó sobre qué espera del próximo presidente

La conductora estrella del país acudió a votar en la escuela del barrio porteño de Palermo, pasada las 12.30 horas. Al descender del auto habló con la prensa: “Mi expectativa es que se calme el país, que vivamos en paz, que vivamos mejor todos”.

Luego opinó sobre la principal medida que debería tomar el próximo presidente. “Que la gente no pase hambre, que la gente viva mejor. Que nosotros vivamos mejor, más armonioso, que nos querramos un poco más. Antes nos queríamos los argentinos”, reflexionó.

Al ser consultada sobre el fraude electoral, “La Chiqui” expresó: “No, siempre hay algún poquito, alguna aparece por ahí, pero nivel grande no creo de ningún modo, están bien vigilados”.

Cabe recordar que en el programa que salió al aire anoche 18 de noviembre, la conductora reflexionó sobre la democracia y los sentimientos que le genera: “Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta”.