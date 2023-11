Milett Figueroa habló de su vida privada: qué dijo sobre su relación con Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa ha conquistado el corazón del público y también de uno de los conductores de la televisión argentina más importantes: Marcelo Tinelli. Cada noche, cuando se presenta a la pista del Bailando, en donde participa como concursante del certamen, el ida y vuelta de miradas y complicidad con Tinelli traspasan la pantalla.

Milett Figueroa habló de su vida privada y relación con Marcelo Tinelli

El conductor del Bailando 2023 y la modelo estarían viviendo un apasionado e intenso romance; han publicado varias imágenes juntos y también han dado muestras y señales de cariño en público.

Milett Figueroa habló de su vida privada y relación con Marcelo Tinelli Foto: Archivo

Milett Figueroa vive un gran presente tanto personal como laboral; en una de sus últimas apariciones públicas participó del programa “Noche al Dente” y reveló varios detalles de su vida privada y cómo se siente y se adaptó a la Argentina.

Fer Dente, el conductor del programa, le hizo una picante entrevista y Milett Figueroa respondió a todo, en un momento de la charla, le consultó si era celosa y la modelo, sin vueltas, respondió: “Sí, un poquito. Con razones y circunstancialmente”

La casa donde invitó a Milett Figueroa.

Otra consulta fue si en una primera cita se paga a medias o no y Milet Figueroa expresó que le encanta la caballerosidad. Puede estar o no, pero cuando está es lindo también y aclaró: “Aunque eso no quiere decir que no traiga dinero en mi cartera”

Milett Figueroa habló de su vida privada y relación con Marcelo Tinelli

Por otro lado, la modelo contó que probó el mate por primera vez en la Argentina y le encantó.

Milett Figueroa: una de las revelaciones del año

La modelo logró enamorar al público argentino y ganarse el corazón de todos con su simpatía y buena onda. En el Bailando 2023 pisa fuerte y logró imponer su sello personal en cada noche de baile.

Milett Figueroa habló de su vida privada y relación con Marcelo Tinelli

La participante del Bailando 2023 contó que trabaja mucho su energía positiva y que eso la ayuda a afrontar de una mejor manera el día: “Siempre que salgo de mi casa, es como un mantra, me baño, y el agua limpia, y siento que me baño con una lluvia dorada de protección, y cualquier energía mala onda no entra”.