Mauro Icardi habría despedido a Wanda Nara: su exesposa tampoco sería ya su representante

Mientras Wanda Nara insiste en hacer pública su separación de Mauro Icardi, un nuevo capítulo se sumó a la escandalosa novela: el futbolista la habría despedido como manager y ya no los uniría tampoco un contrato laboral.

La novedad fue anunciada por medios de Turquía, país a donde se mudó la familia meses atrás, luego de que Icardi pasara a jugar al Galatasaray. La información dada a conocer asegura que el futbolista decidió prescindir de los servicios de representación de la madre de sus hijos.

Viejos tiempos: a Wanda e Icardi ya no los uniría ningún contrato.

Otro de los detalles que trascendió es el motivo de la drástica decisión: la empresaria habría pedido un millón de euros al club en concepto de representante. Pero la solicitud no cayó para nada bien a Icardi, quien ordenó a la dirigencia que no le transfirieran el dinero dado que Wanda “ya no ocupa ese rol”.

Cómo fue el acuerdo económico entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este lunes, la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, comentó que les está ayudando a “resolver la disputa de una manera armoniosa”. En ese marco, brindó algunos puntos clave y sorpresivos de la ruptura.

Ana Rosenfeld habló sobre la separación de Wanda e Icardi.

Rosenfeld aseguró que el futbolista busca una reconciliación, pero la empresaria se mantiene firme en su enojo. “Wanda firmó adelante mío la separación porque me pidieron que estuviera como testigo y lo envió a Italia para que lo resuelva el abogado italiano”, puntualizó.

Asimismo, agregó que está tratando de buscar una solución pacífica” para un conflicto que no se resuelve en la Argentina y donde ella no tiene injerencia jurídica porque se dirime en el último domicilio conyugal que es Italia.

Por otro lado, señaló que en cuanto a la cuestión económica, Rosenfeld desmintió que el delantero del Galatsaray estuviera intentando disolver los acuerdos. “No es posible. Se hicieron con un abogado italiano y cada uno se adjudicó su parte donde dividieron propiedades y efectivo”, detalló.