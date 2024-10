Maru Botana, famosa mundialmente por su excepcional habilidad culinaria, también brilla como madre dedicada de ocho hijos. Ante este impactante dato sobre su vida personal, la cocinera compartió la razón por la que decidió tener tantos hijos, sorprendiendo a todos con su inesperada respuesta.

El polémico motivo por el que Maru Botana tuvo tantos hijos

Maru Botana y sus hijos.

Aunque Maru Botana actualiza frecuentemente a sus seguidores sobre sus proyectos profesionales y su evolución como chef, siempre se asegura de compartir también aspectos de su vida personal y su rutina como madre de una familia numerosa.

La presentadora se casó en 1997 con el ingeniero agrónomo Bernardo Solá, con quien tuvo ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo, quien tristemente falleció cuando solo tenía unos meses.

La confesión de la cocinera sobre su maternidad

Maru Botana.

Después de su regreso a la televisión como jurado en la nueva edición de Bake Off Famosos, que se estrenó este lunes en Telefe, la mediática se animó a compartir detalles inéditos sobre las razones que la llevaron a tener una familia tan grande.

Mediante una entrevista junto a Para Ti, la chef expresó un curioso dato respecto a la maternidad: “Una vez me dijeron que el aparato reproductor de la mujer era de color naranja”.

Allí fue cuando lanzó un polémico comentario, que impactó a todos: “Yo como mucho zapallo, entonces ahí está: por eso tuve tantos hijos”.

Jimena Monteverde y Maru Botana: una guerra que no tiene fin

Jimena Monteverde habló sobre su pelea con Maru Botana.

Jimena Monteverde relató cómo, durante un proyecto en América TV, Maru Botana pidió exclusividad en el canal después de presentar varios pilotos. “Ella presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”, recordó Jimena.

Esta decisión no solo dejó a Monteverde fuera del proyecto, sino que también afectó a otras personas que trabajaban con ella. “Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, expresó.

El conflicto tuvo un impacto profundo en la vida de Monteverde. “Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, confesó, dejando en claro cuánto la afectó esta situación. La cocinera se sintió traicionada y desplazada, y no dudó en diferenciarse de su colega. “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera”, afirmó.