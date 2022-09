Maru Botana es una de las cocineras más queridas del país y siempre llamó la atención de la audiencia por la cantidad de hijos que tiene. Si bien fue madre de ocho pequeños, hoy en día son siete los que están en este plano, tras haber sufrido la pérdida de Facundo, su sexto hijo, en el año 2008.

El 21 de septiembre de 2008 llegó la noticia más triste para Maru Botana, su hijo de tan solo seis meses había fallecido a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Se trata de la muerte repentina e inesperada de un bebé menor de un año, aparentemente sano. El 90% de los casos se da entre los 2 y 6 meses de edad.

Maru Botana junto a Facundo. Foto: Archivo

En aquel momento Maru puso pausa a su programa Sabor a mí durante un mes. En octubre reapareció durante 15 minutos en los que dio un mensaje y habló por primera vez sobre la muerte de Facundo. Sin embargo, e programa volvió a emitirse formalmente el 20 de octubre de 2008.

Las conmovedoras palabras de Maru Botana en el aniversario del fallecimiento de Facundo

Con una foto del pequeño, Maru aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras: “14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos proteges a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda”, comienza diciendo.

Maru Botana escribió una conmovedora carta para su hijo Facundo a 14 años de su muerte. Foto: Archivo

Luego, en un intento de encontrar explicaciones por la muerte continúa: “Si, es difícil y nunca me voy a acostumbrar a la idea de que no estés, como uno más, pero sí sé que estas en cada uno de nosotros. Pero si hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste, aunque si encuentro fácil el para qué viniste”.

Facundo, el sexto hijo de Maru Botana que falleció a pocos meses de haber nacido. Foto: Instagram

“Lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudo a poder seguir. No pude dormir pensando en vos, en cómo serias, en tantas cosas, el tiempo suaviza pero creo que la poca oportunidad de tenerte más me liquida”, dice sincerándose.

El mensaje de Maru Botana en el aniversario 14 de la muerte de su hijo. Foto: Instagram

“Hoy, día de la primavera, día de flores, etapa de brotes y nacimientos vos te fuiste. Gracias a vos Facu por inspirarme a ayudar, a los que más lo necesitan, quizás el pararme del otro lado me enseñó a que el destino lo armamos nosotros, a que nada cae del cielo y a que ser egoístas no nos lleva a nada”, concluye.