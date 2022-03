Maru Botana utilizó sus redes sociales para recordar este sábado a su hijo Facundo en el día que hubiera cumplido 14 años. El pequeño falleció el 21 de septiembre en 2008 de muerte súbita a los seis meses de edad.

En el mismo día en que su hijo cumpliría años, su sobrina Magdalena celebró su casamiento, es por eso que la cocinera eligió una foto de ambos juntos para conmemorar esta fecha tan sensible. ”Hoy para mi es un día muy muy especial porque no solo es el cumpleaños de Facu sino, que se casa mi Maggie Botana, mi sobrinita, ahijada a quien adoro, allí está ella en la foto con él. Lo que es la vida me dejó ésta última foto con Maggie”, destacó en su publicación de Instagram.

Al mismo tiempo, la reconocida chef aseguró: “Es un día en que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa. Que sentís lo mismo que el primer día. Y son esos días en que te sentís rara, donde todos los sentimientos afloran, y donde la libertad y el disfrute están por encima de todo”.

Maru Botana junto a sus hijos y su esposo

“Son estos días donde la angustia quiere ganar, pero no hay que dejarla. Para mi lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría y llevarlas siempre con vos siempre. A la larga son íntimas amigas”, reflexionó Maru Botana en su perfil y recibió miles de corazones rojos y comentarios de apoyo de sus seguidores.

También destacó su reencuentro con Luchi, a quien no ve desde hace tres meses. “Hoy elegí estar en este día especial acá en La Bamba de Areco con mis amigos, Joaco y Fer, con mis sobris, que adoro, mis chiquis y Berni. Hoy este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan y ahí te das cuenta que aunque tu corazón tenga una herida enorme, podés seguir disfrutando y viviendo al máximo cada día”, reflexionó.