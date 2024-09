Marisa Brel se encontró con Sarah Jessica Parker en Nueva York y se volvió viral: el video del momento

Marisa Brel es una periodista argentina que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación en diferentes programas de entretenimiento. La famosa cumplió uno de sus sueños al encontrarse con la actriz más aclamada de Hollywood Sarah Jessica Parker.

La periodista se encuentra viviendo en Nueva York desde hace varios meses, donde aprovecha para disfrutar de los diferentes lugares icónicos y también viajar por otras partes del mundo. Su última participación en la televisión fue en Gran Hermano como panelista.

La famosa compartió el especial momento que vivió cuando caminaba por las calles de Nueva York y se cruzó con las grabaciones de la serie de televisión “Sex and the City” en la secuela “And just like that” que tiene de protagonista a Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw y las actrices Kristin Davis y Cinthya Nixon.

Marisa Brel estuvo cerca del set de grabaciones de la serie y cruzó algunas palabras con la icónica actriz del cine internacional. “Y un día… crucé unas palabras con la mujer que inspiró durante décadas a millones de mujeres del planeta sin importar edades ni religiones ni culturas ni nacionalidades”, escribió en su perfil de Instagram.

“Y lo seguirá haciendo de por vida. Todas amamos a Sarah Jessica Parker”, agregó Marisa Brel junto al video en el que se acerca a decirle unas palabras en inglés a la actriz.

“Sarah, te amo. Soy Argentina”, se escucha a Marisa Brel en el video que se volvió viral. Por su parte, la actriz le responde con una sonrisa mientras está en el descanso de las grabaciones: “Es un placer conocerte. Gracias”.

La publicación se volvió en las redes sociales por el encuentro entre la periodista y la estrella de Hollywood en Nueva York.