Mariano de la Canal reveló que no era fan de Wanda Nara y que todo estaba pactado con ella.

Hace algunas horas que está circulando por las redes sociales un polémico video de Mariano de la Canal, conocido como “El fan de Wanda”, que reveló cuál fue su verdadero rol en Showmatch durante dos temporadas, la del 2007 y 2011. En ambas ocasiones Wanda Nara era una de las participantes del programa.

En una íntima entrevista con Infobae, quien supo ser uno de los personajes más icónicos de la televisión argentina confesó un detalle que dejó sin palabras a todos los usuarios de internet. Y es que Mariano reveló que en realidad nunca fue fanático de la mayor de las Nara, sino que todo fue una estrategia de la empresaria.

Mariano De La Canal se hizo conocido como "el fan de Wanda". (Captura ShowMatch)

Mariano de la Canal y su verdadero rol como fanático de Wanda Nara

“Fue como una cosa medio pactada. La verdad que la idea fue de Wanda. A ella se le ocurrió”, confiesa Mariano en el video que es furor en redes sociales. Ante la pregunta de la periodista sobre cómo la conoció a la esposa de Mauro Icardi, de la Canal contestó: “A Wanda la conocí porque era muy amigo de Kenny Palacios”.

Kenny Palacios es el estilista y mano derecha de la empresaria argentina. Es uno de sus consejeros de cabecera y comparten casi todo el día juntos. “Un día me llama, yo estaba en la oficina y me dice ‘Escuchame, Wanda quiere un fan esta noche’. ‘¿Cómo?’ le digo yo”, continúa su relato y asegura que todo comenzó porque la rubia no tenía previa para el programa de Marcelo Tinelli.

Wanda Nara en Showmatch. Foto: eltrece

“La verdad que no entendía que en Showmatch tenías que tener una previa”, asegura y agrega: “Después con el paso del tiempo y yo haber estado ahí, lo entendí”. Sin embargo, se sinceró y contó que no quería participar en ese juego hasta que la mismísima Wanda lo tuvo que convencer.

Wanda Nara y Mariano de la Canal. Foto: Archivo

“‘Marian, hagamos esto, va a estar bueno, está divertido. Si vos lo hacés reír a Tinelli, te vas para arriba’, me dijo”, dijo Mariano de la Canal quien aseguró que fueronlas palabras necesarias para que acepte la propuesta.