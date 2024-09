“Marcos Ginocchio en YouTube”, el ganador de Gran Hermano 2022-2023 hizo un vivo en YouTube con Juli Poggio y las redes explotaron

Marcos Ginocchio fue uno de los ganadores más queridos de Gran Hermano. Tras un mano a mano con Julieta Poggio y Nacho Castañares, el salteño logró superar todas las expectativas y se consagró como campeón.

“No me alcanzan las palabras para decirles lo feliz que me hicieron en esta experiencia tan única para mí, más allá de todo, el mejor premio que me puedo llevar es el amor que recibí de ustedes. A pesar de todos mis defectos me apoyaron y este sentimiento no creo que se pueda comparar con nada nunca. Los quiero muchísimo y ojalá algún día pueda devolverles todo el amor que me dieron. Nada se pierde, todo se transforma”, destacó el estudiante de abogacía al salir de la casa.

Ahora bien, desde su salida de Gran Hermano, Marcos decidió mantener un perfil bajo y enfocarse tanto en su carrera como en el mundo del modelaje.

El ganador de Gran Hermano 2022 se escondió para no dar entrevistas-

Es por ello que este 25 de septiembre, sus fanáticos se sorprendieron con el regreso de Marcos a las redes sociales con uno en vivo muy especial: una entrevista con Julieta Poggio.

“¿Hola Gente linda, cómo están? Espero que muy bien. Paso a contarles que mañana voy a estar en vivo con una invitada especial a las 21 hs para los que quieran pasar un rato con nosotros. Les mando un beso enorme a todos”, destacó el exhermanito en sus redes sociales.

Así fue el en vivo de Marcos Ginocchio en YouTube

El regreso de Marcos Ginocchio a las redes ocurrió este 25 de septiembre a las 21 horas. Ahí, tuvo la oportunidad de hablar con Julieta Poggio sobre diferentes trivialidades, como su viaje a Nueva York para un desfile de modas.

Luego de ello, tuvieron la oportunidad de hacer algunas dinámicas juntos como juegos y retos (donde Poggio debió comer picante). Esto se hizo muy viral en redes, dado que fueron tendencia en X, anteriormente conocido como Twitter, con “MARCOS EN YOUTUBE”.

“Marcos y Julieta, MARCOS EN YOUTUBE, MARCULI EN YOUTUBE”, “Lo segundera que es Julieta que se comió el picante para acompañar a Marcos, también el otro se lo pidió con una vocecita de niño que era imposible decirle que no”, destacaron algunos usuarios sobre el vivo.

Finalmente, Marcos Ginocchio consiguió tener hasta más de 68 mil personas en el vivo de YouTube. Un hito histórico entre los exhermanitos.