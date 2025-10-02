Marcelo Tinelli recordó el escándalo del desodorante y dejó sin palabras a Juanita y Cande: “Qué fuerte...”

Juanita Tinelli estuvo presente en Estamos de paso, el programa de streaming conducido por Marcelo Tinelli, y relató cómo fue su experiencia creciendo entre anécdotas y rumores acerca de su padre.

En ese marco, la hija del conductor recordó con humor un escandaloso rumor que había circulado hace tiempo en los medios, sobre una supuesta fiesta privada organizada por Marcelo, que habría terminado con su internación en el Sanatorio de La Trinidad debido a un incidente con un desodorante.

Marcelo Tinelli junto a sus hijas Juana, Candelaria y Micaela. (Instagram @marcelotinelli).

Siguiendo la misma línea que su hermana, Cande Tinelli trató el tema con humor, desmintiendo la versión.

El vergonzoso episodio que vivió Marcelo Tinelli con sus hijas

Juanita Tinelli recordó algunos de los rumores y anécdotas que siempre circularon a su alrededor sobre su padre: “No era que vos (Marcelo) repetías las anécdotas, en mi entorno siempre se escucharon cosas, como ‘tu viejo cortaba las polleritas’, ‘tu viejo que se metía tres alfajores en la boca’, ‘tu viejo con el desodorante en el...’”.

Marcelo, entre risas, completó: “En el traste”. En ese momento, Cande Tinelli intervino con humor: “Qué fuerte cuando te fuimos a visitar a la Trinidad” (bromeó).

Marcelo agregó: “Yo había cerrado todo el piso y las chicas fueron a verlo a papá...”. Sabrina Rojas sumó a la anécdota: “Y papá estaba boca abajo, diciendo ‘hola, chicas’”.

Finalmente, Marcelo cerró entre risas: “Diciendo ‘ya salió’”. La conversación se desarrolló entre carcajadas de todos los presentes.

Marcelo Tinelli habló de todo en "Ángel Responde". (Captura)

A pesar de las divertidas anécdotas compartidas, nunca se confirmó si este episodio ocurrió realmente. La historia circuló durante años entre rumores y comentarios en los medios, pero la familia no ofreció pruebas concretas, dejando a la audiencia entre la incredulidad y la diversión.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su separación con Milett Figueroa

Puntualmente, Marcelo Tinelli dijo lo siguiente: “Antes de cerrar quiero mandarle un beso a Milett. Quiero comunicarles que nos hemos separado”.

Después, el presentador de televisión habló sobre cómo terminó el vínculo con la modelo: “Estamos muy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”.

No obstante, Marcelo aclaró que tras separarse de Milett, su estado emocional sería estable: “Yo estoy bien, le mando un beso a ella que también está bien”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Por último, pero no menos importante, el exconductor de América TV aclaró: “El amor que le tengo no va a cambiar, solo se va a modificar y se va a poner en otro lugar y, creo, que el que ella siente por mí también”.

Marcelo Tinelli no mencionó el motivo por el cual se produjo tal separación, pero se cree que no habría ocurrido nada extraordinario como una infidelidad. Por lo cual, entre el periodista y la modelo simplemente se habría acabado el amor de pareja, lo que les habría hecho terminar tal relación.