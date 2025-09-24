Se acabó el amor: Marcelo Tinelli anunció su separación con Milett Figueroa y el shock es total

Tras las múltiples especulaciones que habían hecho sobre el vínculo amoroso que ambos sostenían desde hace más de dos años, Marcelo Tinelli anunció públicamente que le puso fin a su relación con la modelo Milett Figueroa.

Cabe mencionar que, hace poco menos de 3 semanas, el conductor de televisión desmintió los rumores que circulaban sobre un posible distanciamiento con su ahora expareja y, de forma contundente, dijo que las cosas con Milett estaban en perfecto estado.

La razón por la que se distanciaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Todos sabemos el final”.

Sin embargo, durante la segunda emisión de su nuevo programa de streaming, Estamos de Paso, Marcelo Tinelli decidió sincerarse con las más de 100 mil personas que se dispusieron a mirar el formato que se emite a través del Carnaval Stream.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su separación con Milett Figueroa

Puntualmente, Marcelo Tinelli dijo lo siguiente: “Antes de cerrar quiero mandarle un beso a Milett. Quiero comunicarles que nos hemos separado”.

Después, el presentador de televisión habló sobre cómo terminó el vínculo con la modelo: “Estamos muy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”.

No obstante, Marcelo aclaró que tras separarse de Milett, su estado emocional sería estable: “Yo estoy bien, le mando un beso a ella que también está bien”.

Por último, pero no menos importante, el exconductor de América TV aclaró: “El amor que le tengo no va a cambiar, solo se va a modificar y se va a poner en otro lugar y, creo, que el que ella siente por mí también”.

Marcelo Tinelli no mencionó el motivo por el cual se produjo tal separación, pero se cree que no habría ocurrido nada extraordinario como una infidelidad. Por lo cual, entre el periodista y la modelo simplemente se habría acabado el amor de pareja, lo que les habría hecho terminar tal relación.

Milett le preparó una romántica comida a Tinelli por San Valentín pero su reacción no fue la esperada

Por el momento, Milett Figueroa no habló al respecto y mantiene en Instagram las fotografías que en su momento compartió junto a Marcelo Tinelli. Igualmente, en las redes sociales del periodista, también figuran las imágenes con su ahora expareja.