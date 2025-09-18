El filoso reclamo que Marcelo Tinelli le hizo a Yanina Latorre antes del debut de su programa: “Me mandó una...”

Antes del tan ansiado estreno de Estamos de Paso, el nuevo canal de streaming de Marcelo Tinelli, el presentador vivió su primer momento de televisión con Yanina Latorre. La conductora de SQP dio una opinión no tan favorable del debut que hará el periodista en Carnaval Streaming y este se molestó.

Para constatar los hechos, Ángel de Brito le envió un mensaje a Yanina Latorre y, después, en Bondi Live, habló al respecto. Puntualmente, el conductor de LAM leyó el mensaje de la panelista de América TV que decía: “Me mandó una nota de un portal que decía que yo no le tenía fe al streaming de él, cosa que es verdad y es una opinión”.

El nuevo equipo de trabajo de Marcelo Tinelli.

De esa manera, Yanina Latorre confirmó que Marcelo Tinelli no está del todo contento con las opiniones que ha hecho sobre su nuevo programa y se lo hizo saber por WhatsApp debido al vínculo que ambos forjaron con el tiempo.

“Le dije: ‘Bueno flaco, es lo que pienso’. No dije que fuera un h... de p... o un asesino serial, dije que no le tenía fe al streaming con diez personas, una ensalada. Le dije que era lo que pensaba, no hubo más pelea que esa”, le contó Yanina Latorre a De Brito.

Asimismo, Yanina defendió su postura ante el cuestionamiento de Marcelo Tinelli y, en ese sentido, remarcó: “Tengo los h... al plato de los reclamos. Quiero poder decir lo que pienso”.

La defensa de Ángel de Brito a Marcelo Tinelli

Pese a los filosos comentarios de Yanina Latorre, Ángel de Brito optó por defender a Marcelo Tinelli en Bondi y expresó: “Y sí, él es sensible y más cuando está por debutar, le jode, seguramente, que gente que quiere, lo critique”.

Cabe aclarar que, en efecto, Marcelo Tinelli está emocionado por el debut de su programa e, incluso, en días pasados comentó: “Me siento con la misma alegría y adrenalina que tenía cuando arrancamos con VideoMatch. Es esa sensación de no saber para dónde va a ir el programa, pero con ese mismo espíritu de ese ADN que marcó una etapa”.

Marcelo Tinelli compartiendo con Yanina Latorre.

De cualquier forma, todo parecería indicar que el momento de tensión entre Marcelo Tinelli y Yanina Latorre quedará atrás en unos días, cuando ambos prioricen la amistad y dejen de lado los temas que respectan a la parte laboral.