Marcelo Tinelli opinó del escándalo de la China Suárez con Benjamín Vicuña y reveló de qué lado está: “Rompo todo”

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más populares de la televisión argentina que supo conquistar al público con su carisma y humor. El comunicador logró convertirse en un gran referente de los medios de comunicación, tras un tiempo alejado de las cámaras, volvió a la conducción de la mano del streaming.

Marcelo Tinelli desembarcó en Carnaval Stream.

El famoso estrenó “Estamos de Paso” por Carnaval Stream con otros famosos, su primo y dos de sus hijas. Allí habló de todo en el primer día e hizo referencia al tema del momento en el espectáculo, el WandaGate.

Hace varios días que la China Suárez está en el centro de la polémica luego de anunciar en redes sociales que sus hijos fueron escolarizados en Turquía, donde vive junto a Mauro Icardi. Esto desató un nuevo escándalo, ya que Vicuña confesó que no sabía y se enteró de que Magnolia y Amancio iban al Colegio en Estambul por redes sociales.

Marcelo Tinelli. Foto: captura pantalla

La pelea entre la expareja de actores por los dos menores sigue vigente, y la escolarización de los chicos en Estambul abrió un nuevo debate entre los famosos que opinan del tema.

Marcelo Tinelli se metió en la polémica de la China Suárez y Benjamín Vicuña y reveló de qué lado está

Marcelo Tinelli habló del conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña y dio su opinión: “Me voy a poner serio. Lo único que me preocupa es que, si me pongo en el lugar de padre, esos chicos se queden a vivir en Turquía. Armo un bolonqui bárbaro. Yo rompo todo".

“Es un tema para hablarlo mucho antes, esto de escolarizar a tus hijos fuera del país me parece una locura, un delirio”, comentó Marcelo Tinelli sobre el tema.

“Primero charlémoslo bien porque yo quiero ver a mi hijo. Me imagino que esto es algo que le podría ocurrir también a Guille como a cualquier persona. Es un derecho de cualquiera que es padre. Entre los dos tenemos vamos a decidir cómo va a ser la educación de nuestros hijos y en qué lugar”, sentenció el conductor.

Asimismo, Tinelli insistió con el tema y expresó: “Si vos te vas, bueno hay que asumir en algún momento que no lo vas a ver tanto, pero enterarme que está escolarizado en otro país, rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared”.