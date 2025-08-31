No es la televisión: se filtró el nuevo trabajo de Marcelo Tinelli y dejó a todos en shock

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más populares de la televisión argentina. El comunicador comenzó su carrera desde abajo, logrando convertirse en una gran estrella de los medios de comunicación. En la actualidad está alejado de la televisión, pero constantemente publica en redes sociales.

Marcelo Tinelli

No hay dudas, de que Tinelli es una de las caras más populares de la televisión y su programa El Bailando es conocido por todos. A pesar de que hace varios años que no vuelve a la conducción, el famoso está presente en redes sociales, donde refleja su vida familiar, eventos y looks especiales.

Marcelo Tinelli. Foto: captura pantalla

Si bien hay rumores de que pronto el famoso conductor vuelve a la televisión con su clásico programa, hasta el momento no se confirmó la fecha. En LAM revelaron información exclusiva sobre el futuro de Marcelo Tinelli en los medios de comunicación.

Se conoció el nuevo trabajo de Marcelo Tinelli y no es la televisión

“Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”, contó Pepe Ochoa sobre el nuevo trabajo del conductor.

“No sé si va a ser una política dura, pero hay toda una parte que van a jugar con algo que Marcelo quiere hacer hace tiempo, que es el humor”, agregó el conductor suplente de LAM.

Asimismo, Pepe Ochoa contó que Tinelli va a estar acompañado de dos personas, un hombre y una mujer. Por un lado, el humorista Iván Ramírez, quien es conocido por sus imitaciones.

Del otro lado, estará al lado del famoso Sabrina Rojas, quien conduce un ciclo nocturno en América TV. Aunque la fecha de estreno todavía no fue confirmada, se supo que el ciclo iría dos veces por semana durante la noche.

“Tengo entendido que iría a la noche, dos veces por semana. Marcelo en el medio de todo esto tiene el reality, por eso también las negociaciones de cuando empezar están un poco tardías”, reveló Pepe Ochoa sobre lo que se viene en la nueva apuesta de Tinelli en el streaming.