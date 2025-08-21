Cande Tinelli recibió la peor noticia y generó preocupación: “El día más triste de mi vida”

Candelaria Tinelli vive un año cargado de revoluciones tras anunciar que se divorció de Coti Sorokin con quien se casó en febrero de 2024. La pareja estuvo casada casi un año después de que surgieron los rumores de crisis, fue ella misma quien confirmó el fin de su matrimonio con el cantante.

La famosa está de vacaciones en Uruguay junto a su familia.

La influencer volvió al país tras separarse y se refugia en el amor de su familia. Es conocido por todos, que la hija de Marcelo Tinelli defiende a los animales y tiene muchas mascotas que adoptó para darles una nueva vida.

Cande tiene un estilo de vida en defensa de la naturaleza y de los derechos de los animales. En las últimas horas, anunció que recibió una noticia inesperada sobre su mascota de toda la vida y busco contención en redes sociales.

El dolor de Cande Tinelli por la dura noticia que recibió

La segunda hija de Marcelo Tinelli contó que su perra, Linda, que tiene 12 años, se hizo los estudios y recibió la peor noticia. La mascota de toda la vida de la famosa tiene un tumor maligno en la vejiga que no tiene solución, por lo que solo le queda acompañarla hasta el final con mucho amor para alivianar su dolor.

La famosa buscó consuelo entre sus seguidores en su doloroso momento y pidió apoyo de personas que tal vez pasaron por lo mismo. “Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré, luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, contó con tristeza Cande Tinelli.

“No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”, escribió la famosa a sus seguidores para generar una red de consuelo.

Una noticia desgarradora para Linda y la familia Tinelli que buscará rodear de todo el amor a la perra para que pase sus últimos días acompañada de su dueña humana.