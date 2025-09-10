Juanita Tinelli hizo oficial su romance y presentó a su nuevo novio: quién es y a qué se dedica

Durante el mes de junio, Juanita Tinelli comunicó que ya no se encontraba de novia con el polista Camilo Castagnola. Luego, la modelo afirmó que la separación se dio debido a los incontables rumores de infidelidad que circulaban sobre su entonces pareja.

Tres meses más tarde, Juanita Tinelli hizo borrón y cuenta nueva cuando conoció a Bautista Cuiña en un boliche de la costanera de Buenos Aires, mediante los amigos que tenían en común.

Al principio del romance, Juanita Tinelli no expuso demasiado a su nuevo amor, pero ya ambos blanquearon la relación por medio de las redes sociales. De acuerdo con la información que transcendió, el joven estudia Administración de Empresas en una prestigiosa universidad privada porteña.

Juanita Tinelli junto a su nuevo novio.

Además, el nuevo novio de Juanita Tinelli colabora en la empresa de electrodomésticos que posee su familia. No obstante, se supo que Bautista Cuiña es de bajo perfil, no está relacionado con los medios, aunque debido a su relación con la modelo, ahora lo estará de forma indirecta.

El noviazgo en cuestión lleva poco menos de 3 meses, pero tanto Juanita Tinelli como Bautista Cuiña forjaron un buen vínculo en ese corto periodo de tiempo, puesto que ambos se muestran muy unidos a través de las redes sociales y ella ya comparte libremente con sus suegros (Rodolfo “Fito” Cuiña y su esposa).

Incluso, Juanita Tinelli y Bautista Cuiña posaron frente al espejo al momento de tomarse la fotografía que, posteriormente, compartirían mediante las historias de Instagram.

Juanita Tinelli con su novio y sus suegros.

Por su parte, el equipo de Puro Show aseguró que el círculo más cercano de Juanita Tinelli la ve muy contenta con esta nueva relación, después de lo desanimada que habría quedado con su noviazgo pasado.

El nuevo proyecto laboral de Juanita Tinelli

Hace menos de 24 horas, se supo que Marcelo Tinelli desembarcará en el mundo del streaming con su nuevo programa que se transmitirá por Carnaval Stream. El formato en cuestión se llamará Estamos de paso y se estrenará el martes 23 de septiembre a las 20 horas.

El nuevo equipo de trabajo de Marcelo Tinelli.

Lo cierto este que, para este proyecto, Marcelo contará con la participación especial de su primo, El Tirri y dos de sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli. Por tal motivo se cree que, muy pronto, el nombre de la modelo retumbará de manera significativa en la web debido al contenido que se exponga en el ya mencionado programa.