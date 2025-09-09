Marcelo Tinelli llega al streaming con un nuevo programa que promete impactar: cómo se llama y cuándo se estrena

Después de las múltiples especulaciones que se habían hecho al respecto, Marcelo Tinelli anunció la noticia más esperada. El conductor oficializó su desembarco en el canal de streaming, Carnaval Stream.

De acuerdo con la información que transcendió al respecto, Marcelo Tinelli conducirá en Carnaval Stream un programa titulado Estamos de paso. En ese sentido, desde el medio referido destacaron que el debut en cuestión se llevará a cabo el martes 23 de septiembre a las 20 horas.

Marcelo Tinelli desembarcó en Carnaval Stream.

Para esta nueva propuesta laboral, Marcelo Tinelli no estará solo, puesto que lo acompañará su primo, El Tirri y dos de sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli. No obstante, el también empresario contará con la participación de otras 6 figuras de renombre.

Entre las personalidades que harán equipo con Marcelo Tinelli en Carnaval Stream destaca el actor Pachu Peña, el presentador Fede Bal, la actriz Sabrina Rojas, la bailarina Carla Conte y los humoristas Iván Ramírez y Seba Almada.

El nuevo equipo de trabajo de Marcelo Tinelli.

Sin lugar a dudas, Marcelo Tinelli busca adecuarse a las tendencias actuales con esta nueva e increíble apuesta que promete retumbar dentro del mundo del entretenimiento argentino. Aunque, algunos profesionales no opinen lo mismo.

La fuerte crítica de Nacho Rodríguez a Marcelo Tinelli

Luego de que se oficializara la noticia que respecta a Marcelo Tinelli, varios profesionales se hicieron eco del anuncio y promocionaron el formato. Sin embargo, otros tantos lo repudiaron. Tal es el caso del periodista Nacho Rodríguez.

Nacho citó en X el anuncio sobre el programa de Marcelo Tinelli y, dejó el siguiente escrito: “No contento con fracasar en la televisión y que le dé la espalda de manera rotunda, después de repartir a mansalva cheques sin fondo, ahora va a fracasar al streaming”.

Nacho Rodríguez sobre Marcelo Tinelli.

No obstante, el periodista de C5N fue aún más contundente al momento de criticar la decisión de Marcelo Tinelli y concluyó con estas filosas palabras: “Pidan que les pague con anticipación (si es que paga algo). Estaremos informando sus bajos números”.

Pese a la filosa publicación realizada en su contra, Marcelo Tinelli optó por guardar silencio ante las críticas y enfocarse en el próximo estreno de su programa de streaming.