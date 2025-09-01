Tras los rumores, Marcelo Tinelli rompió el silencio y confirmó una lamentable noticia: “Este año ya no...”

Tras los múltiples escándalos y rumores que lo han perseguido desde principios de año, Marcelo Tinelli rompió el silencio. El conductor de televisión habló sobre su vida personal y también mencionó los proyectos laborales que está preparando.

Durante una nota con el equipo de “SQP”, Marcelo Tinelli primeramente resaltó cómo se encuentra en la actualidad: “Yo estoy muy bien. Trabajando bastante y preparando todo lo que se viene que también es bastante”.

Después, Marcelo Tinelli se refirió a los proyectos en los cuales participará este año: “Voy a hacer streaming este año y estamos haciendo varias cosas más para Amazon que todavía no las puedo decir, pero bueno, estamos trabajando bastante”.

Asimismo, Marcelo Tinelli finalmente habló sobre el lanzamiento de una nueva temporada del “Bailando” y, como era de esperarse, confirmó la noticia que ya muchos sospechaban: “Este año ya no se hará, por costos, y el año que viene no sé, veremos. Hay algunas ideas buenas para el año que viene”.

No obstante, a Marcelo Tinelli le preguntaron sobre su romance con Milett Figueroa y este aseguró que se encuentra en perfecto estado sin importar los rumores que rodeen su relación: “Yo estoy muy bien con ella, ella es mi novia. Soy feliz con eso. Si a estas alturas de mi vida me tengo que quedar pensando en lo que diga el otro, directamente me retiro”.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Mario Pergolini

En la entrevista con “SQP”, sacaron a relucir el nombre de Mario Pergolini y, lejos de evadir el tema, Marcelo Tinelli lo encaró de la mejor manera. Puntualmente, al periodista le consultaron si iría o no de invitado al nuevo programa que conduce su colega a través de la pantalla del Canal 13.

Para responder la interrogante, Marcelo Tinelli expresó: “No tuve invitación todavía, pero no sé si iría. No es algo malo, solo que no sé si iría”.

Luego, se filtró un video en el que se le ve a Marcelo Tinelli con Mario Pergolini en la fiesta más reciente que organizó el Grupo Clarín. Con la grabación en cuestión, ambos demostraron que no hay tensiones de por medio.