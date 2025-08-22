El costoso regalo que Marcelo Tinelli le realizó a su ex pareja Soledad Aquino que conmovió a todos.

Marcelo Tinelli se abrió sobre la relación que mantuvo con Soledad Aquino, compartiendo recuerdos y anécdotas que reflejan la cercanía y el vínculo especial que los unió en su momento. Habló de cómo ambos vivieron etapas importantes de sus vidas juntos y de los sentimientos que marcaron su historia en común.

Soledad Aquino habló en "Socios del espectáculo" sobre la reconciliación de Cande Tinelli y Coti Sorokin. (Foto: Captura de pantalla)

En medio de la conversación, Tinelli también reveló un gesto que conmovió a todos: le regaló a Aquino un obsequio de alto valor económico, un detalle que no solo sorprendió por su magnitud, sino que también evidenció la estima y el cariño que siempre sintió por ella. El recuerdo de ese regalo generó emoción entre quienes escuchaban y resaltó la importancia que Soledad tuvo en la vida del conductor.

El costoso regalo que Marcelo Tinelli le dio a Soledad Aquino

“Después de 3 meses de lavar mitad a mano y en los lavarropas del barrio. Recibí este regalo salvador, gracias Marcelo Tinelli”, explicó la ex esposa del conductor.

y agregó: “Gracias por haberme dado la posibilidad de ser madre y ayudarme en todo lo que podés, aunque estén difíciles los tiempos. Dios te bendiga y te recompense tu infinita bondad”, concluyó.

La exesposa de Marcelo Tinelli expresó su profunda gratitud por el gesto del conductor, que no solo la ayudó en lo cotidiano, sino que también le brindó apoyo en su maternidad. Sus palabras reflejan reconocimiento y emoción por la generosidad y el acompañamiento de Tinelli en momentos difíciles.

El posteo de Marcelo Tinelli que despertó rumores de un embarazo de Milett Figueroa

En la foto, además de sus herederos, aparece el infaltable Luciano “El Tirri”, primo inseparable del conductor. “Y, por supuesto, feliz de haber viajado con mi sexto hijo”, agregó Marcelo, en tono de broma, refiriéndose a su compañero de aventuras.

Sin embargo, el foco no quedó solamente en ese detalle. Muchos seguidores habían pensado que el “sexto hijo” se trataba de un posible embarazo de Milett Figueroa, la pareja actual de Tinelli, con quien está hace unos años. El comentario más repetido fue si la modelo peruana se encontraba atravesando un embarazo y por eso no había viajado.

El comentario de Marcelo en Instagram.

Aunque no hubo ninguna confirmación oficial, en otras historias de Instagram se la vio a Milett en un entorno relajado, sin señales evidentes de estar transitando una gestación. Aún así, los rumores no se hicieron esperar.