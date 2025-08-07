Marcelo Tinelli está alejado de la televisión, pero nunca de las redes sociales. En las últimas horas, el presentador compartió una postal muy especial junto a sus cinco hijos, que no tardó en generar repercusiones. El motivo: la presencia de una figura más en la foto, a quien él mismo llamó “mi sexto hijo”.

La imagen fue tomada durante un viaje reciente que hizo junto a Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo. “Gracias a mis amados cinco hijos por hacerme vivir un viaje increíble. Los amo con toda mi alma y sepan que son mi vida”, escribió Tinelli desde su cuenta de Instagram, donde lo siguen millones de personas.

La foto del viaje familiar.

El posteo de Marcelo Tinelli que despertó rumores de un embarazo de Milett Figueroa

En la foto, además de sus herederos, aparece el infaltable Luciano “El Tirri”, primo inseparable del conductor. “Y, por supuesto, feliz de haber viajado con mi sexto hijo”, agregó Marcelo, en tono de broma, refiriéndose a su compañero de aventuras.

Marcelo Tinelli sorprendió al hablar de un "sexto hijo".

Sin embargo, el foco no quedó solamente en ese detalle. Muchos seguidores habían pensado que el “sexto hijo” se trataba de un posible embarazo de Milett Figueroa, la pareja actual de Tinelli, con quien está hace unos años. El comentario más repetido fue si la modelo peruana se encontraba atravesando un embarazo y por eso no había viajado.

El comentario de Marcelo en Instagram.

Aunque no hubo ninguna confirmación oficial, en otras historias de Instagram se la vio a Milett en un entorno relajado, sin señales evidentes de estar transitando una gestación. Aún así, los rumores no se hicieron esperar.