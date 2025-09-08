La verdad del enojo de Marcelo Tinelli con Pampito salió a la luz: “Después se arrepintió”

En días pasados, Marcelo Tinelli aclaró que su relación con Milett Figueroa estaría muy bien. Luego de tal aclaración, Pampito informó, mediante la pantalla del Canal 13, que la modelo se ausentaría de su trabajo en Perú para venir a la Argentina y grabar el reality que encabeza el conductor.

No obstante, Pampito destacó que en el reality referido Marcelo Tinelli y Milett Figueroa anunciarían su ruptura. Sorpresivamente, el conductor de televisión se molestó de manera significativa y le dedicó un filoso posteo en X al emisor de la información.

Luego, el escrito en cuestión lo borró, pero Pampito igualmente le contestó asegurando que se la había agarrado contra su persona por una data que le llegó. Tras todo el escándalo que creció durante el fin de semana, Yanina Latorre contó la verdad de la molestia de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli indignado con Pampito, asegura Yanina Latorre

“Él a mí me asegura que está con ella. Le creo porque él siempre me dijo la verdad”, aclaró Yanina Latorre sobre la relación sentimental de Marcelo Tinelli. Luego, la figura de América TV se refirió a las tenciones entre Pampito y el presentador del Bailando: "Lo que le molestó a Marcelo es que cuando en Puro Show hablaron de la venta de su casa mostraron un documento, medio borroneado, donde se veía el nombre del comprador”.

También, Yanina Latorre dejó entredicho que Marcelo Tinelli habría recibido un fuerte reproche por parte de su pareja: “Milett le reprochó que nunca la defiende públicamente. Entonces, él salió defenderla y después se arrepintió, por eso, borró los tweets”.

La razón por la que se distanciaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Todos sabemos el final”.

Aunado a ello, Yanina habló sobre el vínculo entre Marcelo y Milett: “Ella vino con una ilusión, que era laburar mucho acá y nadie la contrató. Tiene el reality, pero por él. En Perú tiene marcas que le pagan buena guita, tiene mucho chivo, eventos. Es una mina joven, tiene que laburar”.

Por último, pero no menos importante, Yanina Latorre no descartó las internas que habría tenido Marcelo Tinelli con su novia: “Yo creo que ahí pasaron cosas, pasaron crisis, fueron y vinieron”.