Marcela Tauro reveló su peculiar método para atraer dinero: “Mostrar la cola”

Muchas veces sucede que los famosos sorprenden con anécdotas que nadie espera y, en este caso, fue Marcela Tauro quien reveló un detalle de su vida completamente impactante. Durante su participación en “Intrusos” (América TV), el programa del que es panelista, fue cuando contó un peculiar método para atraer dinero, el cual impactó a sus compañeros.

Marcela Tauro sorprendió con una inesperada confesión.

En el programa, en ese momento, se encontraba como invitada Mónica Gonzaga, quien fue pareja de Julio Iglesias. Dicha relación fue un gran motivo de conversación, pero también tocaron distintos temas y uno tiene que ver con la abundancia. Tal es así que allí fue donde la celebrity confesó su particular forma y creencia para tener más dinero.

Cada uno de sus compañeros contó un método que estuvo dispuesto a poner a prueba y, en ese momento, Marcela Tauro recordó un detalle que Santiago del Moro le contó. “Me dijo que la luna llena te trae dinero, pero había que ir a mostrar la cola a la luna”. Y, ante la mirada atónita de todos terminó sorprendiendo al asegurar que ¡llevó adelante el desafío!

Así fue la anécdota de Marcela Tauro

La periodista contó cómo tomó la determinación de llevar adelante la prueba de la abundancia. “Yo vivo cerca de los lagos de Palermo y una noche les pedí que me acompañen a mi novio y a mi hijo; y mi hijo me dijo: ‘Apurate mamá que viene gente’”, fueron sus palabras exactas.

Aún así, ante distintos comentarios sorpresivos y una carcajada de sus compañeros, Tauro dejó en claro que no lo volvió a hacer. Pero, para justificarse, manifestó: “A mí no me daba la luna en el balcón, sino lo hacés en el patio de tu casa”.