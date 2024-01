Marcela Kloosterboer contó el impensado detalle que la mantiene unida con Mariano Martínez

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más queridas de Argentina, desde que comenzó su carrera a temprana edad logró ganarse un lugar en el corazón de los espectadores con su carisma y talento para interpretar cualquier papel.

La actriz está casada hace muchos años con Fernando Sieling con quien tiene dos hijos Juana y Otto. Sin embargo, antes de su relación con su marido estuvo en pareja con el actor Mariano Martínez cuando los dos estaban grabando la novela “Son Amores”.

Si bien pasó mucho tiempo, la actriz contó en Socios del Espectáculos el mal momento que pasaba cuando eran pareja y salían a algún lugar público. Lo que le generó fuerte exposición y molestias en la pareja.

Marcela Kloosterboer habló de su romance con Mariano Martínez Foto: INSTAGRAM

En diálogo con los conductores del programa, Marcela contó cómo vivía la fama en ese momento: “Me costó mucho enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores y estaba de novia con Mariano. Recién empezamos a salir y me escondía, no sabía si iba a funcionar o no. Veníamos de otra relación y no queríamos salir en todos lados”.

“Estaba en la cresta de la ola y no era fácil estar con el galancito del momento. Él salía a bailar con Nicolás Cabré y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa”, comentó la artista en referencia a lo que se decía de ella en los medios de comunicación.

“Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer”, reveló la actriz en relación a los momentos incómodos que vivió con su expareja.

Luego fue consultada sobre su relación actual con el actor, Marcela contestó: “No hablo pero tengo re buena onda. Nos encontramos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”.