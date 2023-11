Luis ventura le ofreció trabajo a Morena y le dejó un contundente mensaje a Jorge Rial

Luis Ventura contó la difícil situación que está pasando Morena Rial por su presente económico y está preocupado por su futuro laboral. El periodista de espectáculos participó del programa Empezar el día en Ciudad Magazine con la conducción de Yuyito González, allí mantuvieron una charla distendida en donde Luis Ventura habló de todo y se refirió a su relación con Jorge Rial y Morena.

En varias oportunidades, el periodista de espectáculos, le había pedido a su ex amigo Jorge Rial que ayudara a Morena a tener un techo para vivir para que no quede en la calle, ya que por el momento Morena no tenía un trabajo estable.

Luis Ventura le había dirigido estas palabras a Jorge Rial: “Alguna vez vos me dijiste que cuidara a tus hijas. Entonces hoy yo te quiero pedir, por favor... Por Morena Rial, que es tu hija, y por tu nieto Francesco... Comprale una casa, ponela a nombre tuyo, que los impuestos se van a pagar. Y si no te gusta, la casa te queda. Pero dale un techo a tu familia. No te vayas y te laves las manos. Es el momento. Dales un poquito de amor, es tu hija y es tu nieto”.

Luis Ventura le buscó trabajo a Morena Rial como fotógrafa

El periodista reveló que buscó todas las maneras posibles para conseguirle trabajo a la hija de Jorge Rial, Morena, y así poder ayudarla a tener un mejor presente económico.

“Le estamos dando laburo. Es más, yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, indicó Luis Ventura.

Luego, el periodista indicó que Morena Rial asistió algunos días al trabajo, pero luego dejó de ir: “Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron”.