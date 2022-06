Este lunes se cumplió un mes del nacimiento de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Es por esto que su mamá compartió la fecha especial con un tierno video con sus 3.4 millones de seguidores en Instagram.

El primer mes de Luca, el hijo de Mica Viciconte.

“Desde que llegaste a nuestras vidas, la revolucionaste por completo. Uno de los momentos que más disfruto con vos es este porque siento que estamos conectados”, escribió en el posteo del reel en donde se ve a la ganadora de “MasterChef Celebrity 3″ sosteniendo al pequeño en sus brazos y hamacándolo para ayudarlo a dormir.

Mica Viciconte Foto: Instagram/micaviciconte

“Feliz cumple mes @lucacubero. #TeBancamosBebé”, agregó.

La publicación obtuvo casi 100 mil likes y cientos de comentarios de sus fanáticos que no se pierden ni un día de Luca, quien ya es todo un influencer. Es que la marplatense le creó su propia red social en la que lo siguen 219 mil personas.

El descargo de Mica Viciconte que apuntaría a Nicole Neumann: “La vida es un boomerang”

No es la primera vez que Mica Viciconte denuncia a través de sus redes sociales que ciertas marcas de indumentaria para las que modelo Nicole Neumann no quieren venderle ropa.

En las últimas horas, la pareja de Fabián Cubero realizó un descargo a través de sus stories en el que cuenta que fue víctima de otro boicot.

El enojo de Mica Viciconte con distintas tiendas de indumentaria. Foto: InstagramCaptura/@micaviciconte

“Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso e comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más...”, expresó.

Y cerró: “Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara...Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie”.