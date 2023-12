A 10 años de su última visita a la Argentina, vuelven los Jonas Brothers. La banda de los hermanos Nick, Joe y Kevin anunció su regreso al país con un show muy especial. Como parte de la gira The Tour: Five Album. One Night repasarán los mejores éxitos de todos sus álbumes.

Hace 5 años, los Jonas Brothers decidieron terminar con el impasse de 6 años y regresar como grupo. Desde entonces el trío compuesto por hermanos ha estado muy activo dando conciertos alrededor del mundo. Ahora llega el turno de Latinoamérica.

La banda volverá a la Argentina el próximo 25 de abril para ofrecer un show en el Movistar Arena de Buenos Aires en el que recorrerá “cinco álbumes en una noche”. The Tour: Five Albums. One Night, es el nombre de esta nueva gira con la que Nick, Joe y Kevin repasarán sus 20 años de historia, inclusive sus dos nuevos discos: The Album y Happiness Begins.

La última visita de los Jonas Brothers al país fue en el año 2013, poco antes de que decidieran tomarse un tiempo para enfocarse en sus proyectos independientes. En aquella oportunidad se presentaron en el estadio Ferro Carril Oeste y el Parque Sarmiento de Córdoba.

Vuelven los Jonas Brothers a Buenos Aires. / Instagram

Jonas Brothers en Argentina: precios de entradas

Las entradas para el show de los Jonas Brothers en Argentina estarán disponibles en la página oficial del Movistar Arena desde de las 10am del jueves 14 de diciembre, en una preventa exclusiva para clientes de Santander American Express.

Los Jonas Brothers vuelven a Argentina después de 10 años: cuándo y dónde se presentan y precios de entradas Foto: DF Entertainment

El viernes 15 de diciembre, a la misma hora, se habilitará la venta general de tickets con todos los medios de pago.

El precio de los tickets arranca desde los $45.000 + cargo por servicio.