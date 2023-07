Se acabó el misterio: Joe Jonas reveló cuál de los Jonas Brothers es el mejor dotado.

Los Jonas Brothers es una de las bandas juveniles estadounidenses más recordadas de los años 2000s. Compuesta por Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas, la banda lanzó su primer álbum en el año 2005, llamado “It’s Abaout Time”. Sin embargo, no tuvieron mucho éxito en su momento y Columbia Records, su productora, los echó.

Pero ese no fue el final, sino el principio de su historia ya que decidieron comenzar a trabajar con Hollywood Records, una discográfica perteneciente a The Walt Disney Company. Poco a poco, la fama comenzó a crecer y en 2008 participaron de la mítica película: Camp Rock. Giras, muchos éxitos y una gran popularidad fueron las palabras que marcaron los mejores años de la banda.

Todo lo que pasaba alrededor de la banda era muy divulgado por sus fanáticos y los diferentes clubes de fans se encargaron de seguir paso a paso la carrera de los hermanos. En el año 2019, los Jonas Brothers anunciaron su regreso, luego de haber estado más de seis años sin presentarse en los escenarios.

Fue el mismo Joe Jonas quien se encargó en una oportunidad de responder con humos algunas preguntas subidas de tono de los usuarios de Reddit. “Perdí la virginidad con esta chica llamada Ashley (Green). Probablemente puedes googlearlo y ya. Es muy fácil de descubrir. Salía con una chica llamada Ashley, así que solo googléalo para descubrir qué Ashley era”, dijo ante la pregunta de su debut sexual.

Sin embargo, hubo una respuesta que sorprendió a los seguidores. Sus fanáticos le preguntaron si considera que tiene el pene más grande que sus hermanos. “Me gustaría pensarlo. A pesar de que no estoy en un vestidor o en una ducha con tanta frecuencia junto a mis hermanos, así que no podría decirles realmente. Pero me gustara que el Internet creyera que lo tengo”, sostuvo.