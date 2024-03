Laurita Fernández recibió una insólita propuesta de casamiento pero la rechazó: los motivos

Tras varios romances ultra mediatizados, Laurita Fernández parece haber sentado cabeza. Está de novia con el productor Claudio “Peluca” Brusca desde octubre 2022 y parece que la cosa va en serio. Tanto que él decidió proponerle casamiento de una manera muy particular pero ella lo rechazó.

Según reveló el propio Peluca durante una entrevista a la revista Gente, está muy enamorado y quiere contraer matrimonio con Laurita cuanto antes. Sin embargo, ella no opina lo mismo. “Yo intento todos los días convencerla para que nos casemos”. Además, confesó el insólito método mediante el cual lo propone.

Laurita Fernández y "Peluca" Brusca

“Cuando está entredormida le digo: ‘Amor, ¿nos casamos?’”, comentó la pareja de Laurita Fernández. Sin embargo, admitió que de parte de la bailarina aún no llega la respuesta positiva: “Y me contesta que ‘estamos bien así’. Yo sigo insistiendo”.

Laurita Fernández sensual con su conjunto blanco. Foto: Instagram

En esa misma nota, el productor televisivó opinó sobre la posibilidad de formar familia: “Me encantaría casarme. La experiencia de Miel (su mascota) me fascinó porque fue algo que planeamos, vivimos y disfrutamos. Todos saben quién es nuestra perrita en el canal. La llevé desde que nació. Eso fue una prueba para comprobar que vamos a ser buenos padres porque Miel para nosotros es una hija”.

Cómo nació el amor entre Claudio “Peluca” Brusca y Laurita Fernández

Cuando se conocieron, Claudio Brusca era productor de Bienvenidos a Bordo, donde Laurita Fernández se consagró como conductora al cubrir el puesto que dejó vacante Guido Kaczka. “Todo lo que haga Laura lo quiero hacer porque la amo, es mi familia y la mamá de Miel. Hablo de ella y me muero de amor. Con ella tuve dos experiencias laborales: una en eltrece y otra en Canal 9. En la primera me enamoré y en la segunda me volví a enamorar”, comentó “Peluca”.

Muy enamorado, siguió: “Lo que me enamora de ella es que le fascina mirar tele. Yo puedo mirar cualquier canal, y hacerlo con ella como un planazo es superador. Su compañía me encanta. Tenemos dos familias parecidas, criamos a nuestra perrita como nuestra hija y tenemos muchos planes juntos. Ni hablar de lo profesional que es lo obvio”.