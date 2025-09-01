Las tiernas fotos con las que Alejandra Maglietti presentó a su bebé de tres semanas: “Nuestro regalo más hermoso”

Alejandra Maglietti vive su mejor momento desde que anunció su embarazo de su primer hijo junto a su pareja y el feliz nacimiento hace tres semanas de Manuel. La abogada y periodista mostró todo el proceso de gestación a sus seguidores y los preparativos. Desde la llegada del bebé, la famosa está abocada de lleno a la maternidad y no aparece en redes sociales hasta ahora que presentó al recién nacido.

Fue el lunes 11 de agosto en horas de la noche que anunciaron en Bendita TV, el programa del que forma parte, la llegada al mundo del bebé de la abogada. "Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja”, expresó Beto Casella al aire.

“Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada. Estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde", expresó el conductor.

En Bendita mostraron la primera foto del bebé de Alejandra Maglietti

Tras tres semanas de conexión y dedicación plena a su bebé, Alejandra Maglietti apareció en redes sociales y presentó públicamente a Manuel.

Alejandra Maglietti reapareció en redes sociales y presentó a su bebé recién nacido

“Les quiero presentar a Manu. Mañana se cumplen 3 semanas desde que llegó a nuestras vidas y todavía siento que estoy soñando. Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, expresó la famosa totalmente emocionada por su presente.

Alejandra Maglietti presentó a su bebé Manuel

“Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida”, comentó Alejandra sobre su alejamiento del mundo virtual.

Alejandra Maglietti presentó a su bebé Manuel

Luego, la famosa nombró a su pareja y describió el amor hacia su bebé. “Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa. Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz. Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso”, escribió Alejandra Maglietti junto a fotos de su bebé recién nacido.