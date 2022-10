Las palabras de César Mascetti antes de morir: “Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido”

César Mascetti falleció este martes a los 80 años tras luchar contra un cáncer de hígado. Su deceso se produjo en su casa de la localidad bonaerense de San Pedro, donde vivía y pasó sus últimos días junto a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers.

Mónica Cahen D’Anvers despidió a César Mascetti. Foto: Infobae

La noticia dejó consternado al mundo del periodismo, carrera que comenzó a ejercer en El Independiente, diario de su ciudad natal y el cual fundó su abuelo, y se retiró en 2015 junto a su mujer, con el icónico programa radial “Mónica y César” en Radio Del Plata.

Este miércoles, sus amigos y familiares despidieron sus restos en una emotiva ceremonia en la que Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, leyó la última carta que escribió Mascetti.

Emotivo último adiós de César Mascetti (Gentileza Clarín)

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”, comenzó relatando la cantante.

Emotivo último adiós de César Mascetti (Gentileza Clarín)

Y siguió: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″.

Después de leer las línas, hubo una suelta de palomas en su honor y la artista cantó “En tu ausencia”.

Las palabras de Mónica Cahen D’Anvers

Tras la despedida, Mónica habló con otros periodistas: “Tata estaría contento de verlos a todos porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía, así que gracias por haber venido, por estar. Por ser. Un abrazo”, expresó.