“A-ha: The Movie”: Cuenta la conflictiva historia del reconocido trío musical pop A-ha de Noruega y es dirigida por Thomas Robsahm. Una banda que fue sumamente popular en la década de los 80´ , llegando a vender más de 50 millones de discos y componer “hitazos” como “Take on Me” pero que no se llevaban bien entre ellos. Llegando a grabar las canciones cada uno por su lado y hasta seguir como grupo solo por conveniencia.