La terrible angustia de Jimena Barón durante su último viaje con Matías Palleiro: “Mi bombón”

Jimena Barón está viviendo una de las etapas más lindas de su vida. Cuatro años después de iniciar su romance con el empresario Matías Palleiro, tendrán su primer bebé juntos. "Te estamos armando un cuarto precioso. Te amo hijo, me tenés en las nubes", aseveró la mediática con emoción.

Jimena Barón y Matías Palleiro serán papás.

Ahora bien, la modelo está cerca de las 25 semanas de embarazo y tomó la decisión de realizar un viaje de pareja con Palleiro por Nueva York. El dato no menor es la ausencia de su Momo, que no pudo ir dado que ya inició el colegio.

La triste reacción de Jimena Barón tras dejar a su hijo

La despedida de Jimena Barón y su hijo fue destacada por la cantante en sus redes sociales. Allí, reveló que Momo le pidió que almorzaran juntos antes de viajar a Nueva York. "Mi chino me pidió que lo venga a sacar del cole para almorzar juntos. (Este lugar de las mega milangas. Me salió todo 16k), más una cocucha y un agua”, escribió la modelo.

La despedida de Jimena Barón con su hijo

Luego de almorzar juntos, Jimena se despidió de su hijo, provocando un llanto desconsolador. "Este es mi bombón. Y esta soy yo que quería volar regia, pero al parecer voy a viajar con esta cara de chancho de haber llorado 1 hora seguida (...) Desde que lo dejé al pibe en el colegio literal, por la culpa de irme, + extrañitis aguda + hormonas de embarazo que no deben cooperar en nada”, confesó “La Cobra”.

Finalmente, tras romper en llanto por dejar a su hijo, ocurrió un momento de cierta comedia: un patrullero se acercó a donde estaba para preguntarle si se encontraba bien. “Frena un patrullero y un amable policía se baja a preguntarme si me pasaba algo. Le agradecí y le dije que esta llegando mi auto. Re mentirosa”, expresó con cierto humor.

Las adorables palabras de Jimena Barón por el cumpleaños de su hijo

Desde otro aspecto, el amor de Jimena Barón por Momo es indiscutible. Durante el cumpleaños de su hijo, la actriz se hizo viral por su emotivo posteo. “Feliz cumple Momo amor de mi vida. ¡Tu cumpleaños de alguna manera es mi Día de la Madre también y se me viene tanto a la cabeza… estás tan grande! Sos tan hermoso y tan feliz, sos feliz desde que naciste, y me contagiaste y vas contagiando a todos lo que te rodean. Sos un compañero soñado, lleno de propuestas y aventuras que me fascinan casi tanto como estar con vos", aseveraba con emoción desde su cuenta de Instagram.