La picante respuesta de Tini a las críticas de los periodistas de Paraguay: “Se frustran por un ombligo”

El video se viralizó en muy pocas horas y generó una gran polémica entre los fanáticos de Tini y los que no lo son. Mientras se realizaba la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, los periodistas que cubrían el evento para una cadena deportiva, Chipi Vera y Eva Rodríguez, realizaron unos comentarios desagradables sobre el cuerpo de la argentina que dieron vuelta por todo el mundo.

Los periodistas no se habían dado cuenta de que los micrófonos estaban abiertos y se puede escuchar como una de las periodistas dice “mirale su ombligo, te pido que veas”, como también aseguraba que la cantante argentina estaba muy flaca y deshidratada. En medio de la respuesta que sufrieron ambos por los dichos hablaron desde sus redes sociales para pedir disculpas.

“Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección. La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios”, dijo Eva Rodríguez.

Fue la encargada de mostrar el nuevo challenge de "El último beso" / Instagram

Por otra parte, Vera se desligó de los comentarios de sus compañeras y aseguró “quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, pero también aclarar que yo dije un comentario de ‘ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista. Sé que mis compañeras están sacando un comunicado... pero de mi parte, es esto. Pedir disculpas”.

Tini Stoessel en los Billboard Latinos.

En paralelo, cuando Tini se enteró de lo que estaba dando vueltas, decidió realizar un vivo de Instagram para dar su punto de vista sobre lo que había sucedido. Intentando desdramatizar la situación, la cantante señaló “mucha gente preocupada por mi ombligo, esto está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo. Está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo ¿Qué se le va a hacer?” y cerró “se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo”.

Tini habló de Sebastián Yatra y una canción que le dedicó el cantante colombiano

En medio de los ensayos de los Billboard Latin Music Awards 2022 en Miami, la cantante argentina habló con el programa IHeart Latino y habló sobre su expareja. La periodista le preguntó qué pensaba Tini de la canción de un ex en donde remarca “esa me la está dedicando a mí”.

Con mucho cariño, la cantante señaló que “cuando escucho una canción de mi ex... y hay mucho cariño, entonces, es desde un lugar bonito. Hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido, o la he escuchado antes, es con mucho amor. Todo bien”.

Tini Stoessel Foto: instagram

Sin embargo, rápida de reflejos, la periodista le dijo “¿De qué ex estamos hablando?”, a lo que Tini nerviosa respondió entre risas “no sé, decime vos. Ah, ¿yo metí la pata sola?”. En ese momento, la cronista le dijo también sonriendo “yo creo que tu solita la metiste. Sí, lo que falta decir es Yatra, pero bueno...”.