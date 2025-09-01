La picante reacción de la novia de Benjamín Vicuña cuando le mencionaron a Pampita: “Con lo linda que es...”

Benjamín Vicuña y Pampita supieron ser una de las parejas más populares del entretenimiento, tuvieron cuatro hijos y vivieron la dolorosa muerte de su hija Blanca en 2012, por lo que su vínculo va más allá de su polémica separación, cuando la modelo encontró al actor con la China Suárez. Hace más de un año que el famoso tiene una relación con Anita Espasandin.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña. (Foto: Instagram)

El actor chileno y su pareja llevan un romance de bajo perfil, y sin exponerse demasiado en redes sociales. Anita es una mujer que no está relacionada con la vida mediática, pero no duda en acompañar al actor a los eventos.

Si bien Vicuña hizo su camino y Pampita también, ya que está en pareja con Martín Pepa, el público siempre está esperando el regreso del actor y la modelo. A pesar de que pasaron los años, y que tuvieron una escandalosa separación, fueron de las familias más queridas, por lo que se espera que vuelvan a apostar al amor.

Benjamín Vicuña y Anita, su novia

La novia de Benjamín Vicuña compartió una serie de fotos del viaje que hicieron juntos, pero un comentario sobre el actor y Pampita hizo que Anita respondiera, a pesar de evitar las polémicas.

La picante respuesta de Anita Espasandin a un mensaje sobre Benjamín Vicuña y Pampita

“A la única persona que Benjamín ama realmente es a Carolina. Si no volvieron fue por vergüenza, ya que su pelea fue escandalosa y ella tenía orgullo. Se siguen amando, estoy segura que más adelante vuelven y se casan”, le comentó un seguidor a la arquitecta.

Ante los comentarios insistentes sobre Vicuña y Pampita que siempre están presentes, Anita se cansó y respondió sin filtros: “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto".

La novia de Benjamín Vicuña respondió a los que le dicen que el actor sigue enamorado de Pampita

No obstante, recibió otro comentario negativo de un seguidor que le preguntó: “¿En qué momento trabajás?“. Ante esto, la novia de Vicuña le respondió contundente: “Son fotos de hace un año, no te estreses”.

Por otro lado, Vicuña también decidió comentar la publicación de su novia y le dejó un romántico mensaje: “El mundo se hace pequeño a tu lado”.