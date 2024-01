La palabra más buscada: qué dijo Lali Espósito sobre la polémica por los shows pagados por el Estado

Lali Espósito comenzó a ser blanco de críticas allá por agosto, cuando tras el contundente triunfo de Javier Milei en las PASO publicó cuatro palabras que la pusieron en el centro de la escena: “Qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, los seguidores y militantes del presidente le declararon la guerra, y uno de los puntos en los que hicieron foco fue en los shows pagados por el Estado en los que Lali supo participar. Este martes, la también actriz salió a responder.

A las críticas de los libertarios se le había sumado la opinión del propio mandatario, quien hace unas semanas apuntó contra el gobernador de La Rioja por no pagarle a la policía de la provincia, pero sí el contrato de Lali para un festival, lo cual generó una gran polémica.

El polémico mensaje de Lali Espósito en las redes sociales Foto: gentile

Si bien ya la cantante había hablado sobre que se siente con todo el derecho a opinar de política y hacer públicas sus preferencias en ese aspecto, lo cierto es que no se le había oído responder sobre este particular.

Finalmente llegó el momento de escuchar su palabra. “Tengo la tranquilidad de saber quién soy”, dijo en su defensa, además de otras contudentes frases durante una nota a un cronista de LAM.

Qué dijo Lali Espósito sobre los artistas pagados por el Estado

“La espuma la arman quienes la necesitan, porque no hay tal espuma”, comenzó Lali.

Y continuó: “En mi caso se metieron, por ejemplo, con la contratación de shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos de plata choreados al pueblo. Un delirio absoluto”.

Lali Espósito.

En tanto consideró que la discusión debería ser otra: “Decir ‘yo en mi Gobierno no quiero shows municipales, no quiero que haya plata para cultura, ni para shows gratuitos para la gente’. Eso depende de cada Gobierno, de la plata que cada uno quiera poner para cultura”.

Asimismo criticó: “De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura y no hablar de otros temas, es otra cuestión”.

Lali Espósito. Foto: Instagram

Por último, enfatizó: “Yo no salto ni me enojo porque sé que la espuma la están necesitado. No me gusta ser el centro de esa espuma, pero tengo la tranquilidad de los años de laburo, de saber quién soy y de cómo me muevo”.