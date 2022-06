A finales del 2013 Peter Lanzani y Tini Stoessel se mostraron por primera vez juntos. Por entonces él tenía 23 años y ella 16 y desde hacía un tiempo se veían envueltos en rumores de un romance. Hasta que finalmente blanquearon su relación que duró dos años y se separaron en muy buenos términos en 2015.

El vínculo entre el protagonista de “Las Cosas Maravillosas” y la intérprete de “Miénteme” se mantiene hasta la actualidad cuando todavía intercambian algunos mensajes, según reveló el actor. Pero ahora, la cantante encontró el amor por otros rumbos y disfruta de su relación a pleno con Rodrigo de Paul.

Peter Lanzani y Tini Stoessel Foto: web

En un móvil con “Socios del Espectáculo”, Peter contó: “Con Tini cada tanto nos mandamos unos mensajes. Me pone contento como le está yendo”. Y opinó a cerca del romance con de Paul: “Qué sé yo. Bien... Si ella está feliz y él también, qué se puede decir. Que sean felices”.

También se sorprendió al conocer que muy pronto Tini lanzará un tema junto a Lali Espósito, también expareja del artista, y destacó: “¡No sabía! Me parece increíble”. Y consideró “hipócrita” la enemistad que se asoció entre ellas. “Son dos artistas impresionantes, no me sorprende. Va a ser increíble lo que hagan juntas”, aseguró.

Peter Lanzani apoyó a la China Suárez

Luego de compartir “Casi Ángeles”, Peter y la China Suárez se conviertieron en grandes amigos. El protagonista de “El Reino” es uno de los confidentes de la artista y le demostró su apoyo luego del fuerte descargo que realizó en contra de “LAM” y el trato que recibe de parte de Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Peter Lanzani en el festejo de los 30 años de la China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

“Estamos viviendo una era súper hipócrita donde todos creen que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. Juzgar es algo que quedó muy viejo”, señaló Lanzani. Y reflexionó: “Ojalá nos empecemos a preocupar por cosas que de verdad nos deberían importar, y no con quién sale uno, con quién sale el otro, si hizo las cosas bien, si hizo las cosas mal”.

En ese sentido descartó: ”No creo que todo el mundo haga todo bien en su vida como para apuntar con un dedo acusador”. Para cerrar se refirió directamente a la China: “Ojalá siga teniendo la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó. Espero que esté muy bien”.