Nicolás Riera y Peter Lanzani fueron los protagonistas masculinos de Casi Ángeles, la exitosa serie juvenil creada por Cris Morena que marcó a toda una generación. Durante los años que compartieron en el set, construyeron una gran amistad y vivieron innumerables experiencias juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla.

El rodaje de la serie los llevó a pasar largas jornadas de grabación, giras internacionales con Teen Angels y cientos de momentos inolvidables con el resto del elenco. Entre ensayos, presentaciones en vivo y viajes, Nicolás y Peter forjaron un vínculo de camaradería y complicidad, lleno de anécdotas que hoy recuerdan con nostalgia.

Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau, el trío que acapara la atención de la mayoría femenina que integra la audiencia de la telenovela juvenil.

A lo largo de los años, cada uno siguió su camino en la actuación, destacándose en distintos proyectos del cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, el cariño y la conexión que nació en la tira sigue presente, demostrando que la experiencia compartida en aquella serie dejó una huella imborrable en sus vidas.

Sin embargo, Riera tuvo un incómodo episodio junto a Lanzani durante el rodaje de Casi Ángeles. De visita en Noche Perfecta (El Trece), Sebastián Wainraich trajo a la conversación el momento y le preguntó directamente: “Peter Lanzani te rompió la nariz, ¿no? ¿Cómo fue?”.

Así fue como Peter Lanzani le rompió la nariz a Nicolás Riera

“Estábamos de gira en Rosario en el estadio de Newells. Estábamos haciendo la tercera o cuarta temporada de Casi Ángeles. En un momento, cantábamos los dos, yo me agachaba y él me saltaba tipo Rambo por arriba. No sé por qué nos plantearon esa (coreografía) porque era medio imposible”, comenzó Riera.

Y continuó: “Peter tenía un micrófono en una mano y tenía que saltar con la otra. Cuando salta se va un poquito de frente y con el taco me pegó en la nariz. Yo seguí cantando pero sentí algo, empecé a soplar pero seguí cantando. En un momento, miro a Willy Lorenzo, que era el guitarrista, y me hace un gesto de que me fuera del escenario”.

Finalmente, para completar la historia, el actor indicó cómo fue su doloroso desenlace: “Cuando salí tenía dos chorros de sangre que me salían por la nariz. Me la partió en cuatro pedazos. Me tuve que operar a la semana y seguimos grabando”.