La llamativa reacción de Pampita tras los rumores de pelea con la China Suárez: “Está...”

Pampita es una de las figuras más importantes del país por su extensa carrera como modelo, conductora e influencer. La vida de la famosa genera repercusiones y todo lo que pasa con ella es noticia, desde sus peleas, romances, trabajo y sus hijos. Es recordado por todos el escándalo mediático que se desató cuando la top encontró a Benjamín Vicuña con la China Suárez, lo que llevó al fin de su relación.

Carolina estuvo diez años con el actor chileno y fueron padres de cuatro, juntos vivieron momentos difíciles como fue la pérdida de su hija Blanca en el 2012. La modelo y Vicuña se separaron tras el escándalo con la ex Casi Ángeles.

Luego, comenzaron una relación formal y fueron padres de Magnolia y Amancio. Con el tiempo, Pampita y la China se mostraron buena onda, dejando su pasado atrás y priorizando a sus hijos, ya que son hermanos.

Pampita y la China Suárez juntas en un evento.

No obstante, hace unos días comenzó el rumor de que la actriz, quien ahora vive en Turquía con Mauro Icardi, dejó de seguir a Pampita, lo que indica una ruptura en la tregua que mantenían por el bien de la relación familiar. Si bien no se sabe el detrás del enojo, Eugenia tomó distancia de la modelo.

La actitud de Pampita tras los rumores de pelea con la China Suárez

Pero eso no es todo, sino que Pampita sigue a otras famosas que están vinculadas en la trama familiar del WandaGate que salpica indirectamente a ella.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram.

Según mostró la cuenta @gossipeame, Pampita hizo caso omiso a los rumores y demostró que aún sigue a la mamá de los hermanos de sus hijos, es decir que por más que la actriz la dejó de seguir, ella mantiene su postura con respecto a la familia.

“Pampita sigue a todos sin asco. La amo. Está más allá. Dentro de poco te lo sigue a Migueles también”, escribió Pochi de Gossipeame en la foto con la captura que demuestra que la modelo sigue a la China, a Wanda, a Icardi, todos los protagonistas del escándalo e hizo referencia a Martín Migueles, el supuesto nuevo novio de Wanda.