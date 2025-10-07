¡Todo mal! La China Suárez le habría puesto fin a la tregua con Pampita y el shock es total

El nombre de la China Suárez no ha dejado de resonar en la web debido a las polémicas que la entrelazan de forma directa o indirecta con Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Pampita. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando la actriz volvió a estar en el punto de la mira debido a la tajante decisión que tomó y llevó a cabo.

Los hechos fueron descubiertos por la influencer Vicky Braier, quien al darse cuenta del accionar de la China Suárez, rápidamente informó mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en Instagram

De acuerdo a la información que difundió Vicky Braier, la China dejó de seguir a la modelo en Instagram, una acción que se puede constatar si se busca entre las personas a las que sigue actualmente.

Después, Vicky quiso verificar que Pampita implementó el mismo accionar que Suárez, pero lo cierto es que no. Ana Carolina Ardohain aún sigue a la actriz, y al mismo tiempo, tiene entre sus contactos a Mauro Icardi y Wanda Nara.

Tras viralizarse el hecho por medio de las redes sociales, muchos supusieron que Pampita reaccionaría al respecto, pero lo cierto es que las protagonistas de la historia todavía no hablaron de forma puntual sobre lo ocurrido.

Cabe aclarar que, semanas atrás, la China apuntó contra Benjamín Vicuña por la crianza de los hijos que tienen en común y, acto seguido, Pampita salió en defensa de su expareja.

No obstante, todo parecía indicar que los directivos de la marca Carolina Herrera no quisieron que la China siguiera al frente como embajadora y, en su lugar, colocaron a Pampita.

Como si lo antes mencionado fuera poco, los cibernautas han destacado que, en algunas oportunidades, Pampita le ha dado like a las noticias que respectan a Mauro Icardi, actual pareja de la China Suárez.

Por el momento, todo parecería indicar que el vínculo que Pampita y la China tenían por los hijos que tuvieron con Vicuña se quebró de forma definitiva.